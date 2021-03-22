Совет ЕС принял новый финансовый инструмент - Европейский фонд мира на 5 миллиардов евро, который в период 2021-2027 годов будет использоваться для финансирования мероприятий в рамках Совместной политики ЕС в сфере иностранных дел и безопасности (CFSP). Об этом сообщается на сайте Европейского совета, передает Укринформ.

«Совет ЕС сегодня принял решение, которым учреждается Европейский фонд мира (European Peace Facility - EPF) - внебюджетный фонд емкостью около 5 миллиардов евро на период 2021-2027 годов, который будет наполняться благодаря взносам стран-членов. Его главная цель - предупреждение конфликтов, сохранение мира, укрепление международной стабильности и безопасности», - говорится в документе.

Как отмечается, фонд также позволит улучшить помощь странам-партнерам путем поддержки миротворческих операций или содействия в развитии возможностей вооруженных сил для обеспечения мира и безопасности.

Новый Фонд впервые позволит предоставлять прямую помощь правительствам стран, на территории которых ЕС проводит операции и миссии в рамках Совместной политики обороны и безопасности. Она может включать поставки военного и оборонного оборудования, развитие инфраструктуры, которые могут осуществляться по запросу стран-партнеров, региональных или международных организаций. ЕС будет предоставлять такую ​​помощь в рамках четкой и взвешенной политической стратегии, с оценкой возможных рисков и применением необходимых предупредительных мер.

Европейский фонд мира является частью обновленного подхода ЕС к финансированию внешних действий. Его применение будет координироваться с другими направлениями политики ЕС и с имеющимися инструментами, такими как Инструмент соседства, развития и международного сотрудничества ЕС (NDICI-Global Europe).

Европейский фонд мира начинает действовать с момента принятия.