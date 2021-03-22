также в разделеМир
ЮНЕСКО: Человечеству грозит дефицит воды в ближайшее десятилетие 11
Столтенберг: Путин является ответственным за агрессию РФ 9
Трамп хочет создать собственную соцсеть 13
Израиль провакцинировал от коронавируса половину населения 23
В Австралии из-за наводнений эвакуировали 18 тысяч человек 10
Вакцинация на Мадагаскаре: вместо лекарств применяют полынь 39
В Японии в результате землетрясения пострадали девять человек 12
США и Канада проводят военные учения в Арктике 21
В мире заболели на коронавирус уже 122,7 млн человек 13
США угрожают Индии санкциями, если страна приобретет российские зенитные комплексы C-400 19
В Венесуэле произошел теракт на заводе 18
ЕС призывает Турцию пересмотреть выход из конвенции по защите женщин 10
МВФ позитивно оценил темпы восстановления мировой экономики 13
Посол РФ в США отправился в Москву 24
Главный стадион Франции превратят в центр вакцинации против COVID-19 28
Болгария в очередной раз высылает российских дипломатов 25
Турция с воздуха атаковала позиции курдов в Сирии 29
Греция начала бесплатно раздавать тесты на коронавирус 18

Совет ЕС принял новый финансовый инструмент - Европейский фонд мира на 5 миллиардов евро, который в период 2021-2027 годов будет использоваться для финансирования мероприятий в рамках Совместной политики ЕС в сфере иностранных дел и безопасности (CFSP). Об этом сообщается на сайте Европейского совета, передает Укринформ

«Совет ЕС сегодня принял решение, которым учреждается Европейский фонд мира (European Peace Facility - EPF) - внебюджетный фонд емкостью около 5 миллиардов евро на период 2021-2027 годов, который будет наполняться благодаря взносам стран-членов. Его главная цель - предупреждение конфликтов, сохранение мира, укрепление международной стабильности и безопасности», - говорится в документе.

Как отмечается, фонд также позволит улучшить помощь странам-партнерам путем поддержки миротворческих операций или содействия в развитии возможностей вооруженных сил для обеспечения мира и безопасности.

Новый Фонд впервые позволит предоставлять прямую помощь правительствам стран, на территории которых ЕС проводит операции и миссии в рамках Совместной политики обороны и безопасности. Она может включать поставки военного и оборонного оборудования, развитие инфраструктуры, которые могут осуществляться по запросу стран-партнеров, региональных или международных организаций. ЕС будет предоставлять такую ​​помощь в рамках четкой и взвешенной политической стратегии, с оценкой возможных рисков и применением необходимых предупредительных мер.

Европейский фонд мира является частью обновленного подхода ЕС к финансированию внешних действий. Его применение будет координироваться с другими направлениями политики ЕС и с имеющимися инструментами, такими как Инструмент соседства, развития и международного сотрудничества ЕС (NDICI-Global Europe).

Европейский фонд мира начинает действовать с момента принятия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги