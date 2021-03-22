Сегодня активных больных COVID-19 в Украине – более 263 тысяч, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского.

Киев, Винницкая и Ивано-Франковская области сейчас имеют наибольшую динамику роста количества больных COVID-19.

«Из 63 тысяч коек с подведенным кислородом заполнены 39 тыс. Коек интенсивной терапии занято 2652 из 4909», - отметил глава правительства.

Шмыгаль добавил, что 20 марта было проведено заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, по итогам которого к «красной» зоне были отнесены город Киев и Одесская область.

Кроме того, сегодня утром глава правительства провел совещание с министрами по разработке механизмов совместной с органами местного самоуправления поддержки бизнеса и людей в «красных» зонах.

Зеленский сообщил, что намерен как можно скорее подписать принятый парламентом 19 марта закон, согласно которому государство берет на себя ответственность за последствия после прививки против коронавируса. После этого постановлением Кабинета Министров будет создан специальный компенсационный фонд.

По результатам совещания Шмыгаль поручил министру здравоохранения Максиму Степанову внести изменения в план вакцинации, которые позволят быстрее вакцинировать граждан, которые записались на прививку через портал «Дия». Также правительство работает над тем, чтобы как можно быстрее получить обещанные вакцины от COVID-19. Сейчас договоренности есть не только в рамках программы COVAX, но и по вакцинам Covishield, Sinovac, Pfizer. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что в украинской армии уже вакцинировано более 13 тыс. человек.