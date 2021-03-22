По состоянию на 22 марта более 50% жителей Израиля полностью вакцинировались против коронавируса.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, 50,2% израильтян получили обе дозы вакцины, при этом по одной дозе вакцины получили 57,1% жителей. Всего в стране сделали 9711316 прививок.

Сообщается, что на Сейшелах полностью привиты 28,8% жителей, в Монако - 21,4%, в Чили - 15%.

Всего в 133 странах сделаны более 447 млн ​​прививок против коронавируса. В мире ежедневно вводят примерно 11 млн доз вакцин.

В США с начала пандемии сделаны более 124 млн прививок. Среди лидеров по количеству прививок - Китай (более 74,9 млн), страны ЕС (более 57,2 млн), Индия (более 44,6 млн), Великобритания (более 29,8 млн), Бразилия (более 15,4 млн), Турция (13 млн) и Германия (более 10,4 млн).

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в Украине проведены 111025 прививок против коронавируса, в частности 111024 человека получили первую дозу вакцины.