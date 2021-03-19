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Иерархи Поместных Православных Церквей поздравили Предстоятеля Украинской Православной Церкви с 50-летней годовщиной со дня монашеского пострига.

Фото: news.church.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ, 18 марта 1971 года в Троице-Сергиевой лавре послушник Орест Березовский принял монашеский постриг с именем Онуфрий, в честь преподобного Онуфрия Великого.

«Знаменательно, что это событие, определившее всю Вашу последующую жизнь, совершилось полвека тому назад в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. То было время нелегких испытаний для Церкви, время стояния за веру и евангельскую правду. Но Вы, как бесстрашный воин Христов, с терпением и упованием на Его милость с тех пор и доныне следуете по однажды избранному пути», - отметил в своем поздравлении Предстоятелю УПЦ Патриарх Кирилл.

Он пожелал Митрополиту Онуфрию «неоскудевающих сил, благодатной помощи свыше и преуспеяния в дальнейших трудах на пользу клира и многомиллионной паствы Украинской Православной Церкви».

«Храня верность своему призванию и архиерейскому долгу, Вы не только евангельским словом, но и личным примером благочестия и смирения, любви к Богу и Церкви утверждаете канонические устои, возжигаете огонь веры в сердцах пастырей и пасомых, поддерживаете страждущих, укрепляете сомневающихся, утешаете малодушных. Всей совокупностью добрых деяний и благих начинаний Вы неустанно свидетельствуете нашим современникам о неодолимости вратами ада Церкви Христовой, Которая, по слову Священного Писания, есть столп и утверждение истины (1 Тим. 3:15)», - подчеркнул Патриарх.

Блаженнейший Митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав в своем поздравлении пожелал Митрополиту Онуфрию «крепости сил и благодатной помощи Божией» в нелегком Предстоятельском служении украинскому народу.

«Вы приняли пострижение у раки великого наставника иночества - преподобного Сергия Радонежского и в его Троицкой обители постигали азы созерцательного, молитвенного жития. Там же Вы получили опыт административного послушания, будучи благочинным Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Эта школа во многом определяет и те Ваши личностные качества, благодаря которым Вы стойко ведете многострадальную украинскую паству к Свету Христовой Истины», - подчеркнул Митрополит Ростислав.

Как сообщалось ранее, Митрополит Онуфрий призвал верующих усилить пост и молитву, а также назвал перенесение крестного хода 21 марта в Киеве духовным испытанием.
ForUm

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