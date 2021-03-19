Качественный сон является важным условием для прекрасного самочувствия на протяжении всего дня. Чтобы отдых стал максимально комфортным, необходимо подобрать хорошую подушку. Для этого следует обращать внимание на форму, мягкость, размер. В данной статье предлагаем разобраться, какие бывают изделия и для каких целей они предназначены.
Продавцы предлагают большой выбор текстильной продукции, однако исключительное качество товаров вы сможете оценить в интернет-магазине SV-Textile. В ассортименте представлены лучшие товары от таких брендов, как Lotus, Iris Home, Othello, Barine, Karaca Home, Maxstyle. Вы сможете выгодно купить подушки оптом, обладающие рядом преимуществ: оптимальной ценой, стильным дизайном и отличными эксплуатационными характеристиками.
- быть комфортной для обеспечения качественного сна;
- сохранять начальную форму на протяжении длительного периода эксплуатации;
- не пахнуть и не впитывать запахи;
- обладать гипоаллергенными свойствами;
- поддаваться уходу и чистке;
- быть прочной.
Выбирать текстильное изделие для сна необходимо с качественным наполнителем. От него зависят пропускные способности, задерживание влаги, склонность сохранять тепло. Важно, чтобы наполнитель не являлся рассадником для микроорганизмов. Поэтому стоит выбрать изделия с микро-, нановолокном, вискоэластиком, бамбуковым волокном и пр.
Подушки отличаются по форме и размеру. Классифицируют преимущественно на три вида:
- для сна;
- декоративные;
- специального назначения.
При покупке нужно смотреть не только на наполнитель, но и на параметры. Для взрослого человека текстильная продукция выбирается больших или средних размеров (60х60, 50х70 см). Для малышей выбирайте маленькие изделия (40х40 или 35х35 см).
Подушки для сна
Основная функция – правильная поддержка шейного отдела позвоночника и головы человека. При этом должен ощущаться комфорт.
Современный рынок текстильной продукции предлагает такие подушки для сна:
- Классические. Имеют прямоугольную или квадратную форму. Выступают наиболее распространенными вариантами. Под них запросто подобрать наволочку.
- Анатомические. Имеют специальную конфигурацию для правильного положения человека при отдыхе или во время сна. Модель способна подстроиться под особенности тела.
- Ортопедические. Несут ту же миссию, что и анатомические изделия, но задействуются для фиксации положения спящего в удобной позе. Рекомендуется использовать ортопедические подушки при сколиозе, остеохондрозе или травмах опорно-двигательной системы.
В каталоге интернет-магазина SV-Textile представлен большой выбор продукции для сна, среди которой удастся подобрать модель для каждого члена семьи.
Они относятся к отдельному классу текстильных изделий, которые несут больше эстетическую миссию, чем функциональную. Ими украшают кровать, диван или кресла. Во время пошива используются красивые и практичные полотна (часто жаккардовые).
Декоративные модели выбирают специально под дизайн интерьера, так как они являются важными элементами декора. Форма может быть любой – начиная от классической (прямоугольной или квадратной) и заканчивая фигурной.
Такие изделия выполняют нестандартные задачи. Например, бывает продукция, разработанная для комфортного сна женщин во время беременности или кормления грудью. Модель позволяет уменьшить нагрузку на позвоночник и поясницу.
Автомобильные текстильные изделия применяются при поездках в машинах. Имеют форму валика или подковы. Используются для поддерживания шейного отдела во время длительной езды.
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