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Качественный сон является важным условием для прекрасного самочувствия на протяжении всего дня. Чтобы отдых стал максимально комфортным, необходимо подобрать хорошую подушку. Для этого следует обращать внимание на форму, мягкость, размер. В данной статье предлагаем разобраться, какие бывают изделия и для каких целей они предназначены.

 
 

Продавцы предлагают большой выбор текстильной продукции, однако исключительное качество товаров вы сможете оценить в интернет-магазине SV-Textile. В ассортименте представлены лучшие товары от таких брендов, как Lotus, Iris Home, Othello, Barine, Karaca Home, Maxstyle. Вы сможете выгодно купить подушки оптом, обладающие рядом преимуществ: оптимальной ценой, стильным дизайном и отличными эксплуатационными характеристиками.

Решая, какую приобрести подушку, необходимо обращать внимание на основные требования. Идеальная продукция должна:
  • быть комфортной для обеспечения качественного сна;
  • сохранять начальную форму на протяжении длительного периода эксплуатации;
  • не пахнуть и не впитывать запахи;
  • обладать гипоаллергенными свойствами;
  • поддаваться уходу и чистке;
  • быть прочной.

Выбирать текстильное изделие для сна необходимо с качественным наполнителем. От него зависят пропускные способности, задерживание влаги, склонность сохранять тепло. Важно, чтобы наполнитель не являлся рассадником для микроорганизмов. Поэтому стоит выбрать изделия с микро-, нановолокном, вискоэластиком, бамбуковым волокном и пр.

Подушки отличаются по форме и размеру. Классифицируют преимущественно на три вида:

  • для сна;
  • декоративные;
  • специального назначения.

При покупке нужно смотреть не только на наполнитель, но и на параметры. Для взрослого человека текстильная продукция выбирается больших или средних размеров (60х60, 50х70 см). Для малышей выбирайте маленькие изделия (40х40 или 35х35 см).

Подушки для сна

Основная функция – правильная поддержка шейного отдела позвоночника и головы человека. При этом должен ощущаться комфорт.

Современный рынок текстильной продукции предлагает такие подушки для сна:

  1. Классические. Имеют прямоугольную или квадратную форму. Выступают наиболее распространенными вариантами. Под них запросто подобрать наволочку.
  • Анатомические. Имеют специальную конфигурацию для правильного положения человека при отдыхе или во время сна. Модель способна подстроиться под особенности тела.
  • Ортопедические. Несут ту же миссию, что и анатомические изделия, но задействуются для фиксации положения спящего в удобной позе. Рекомендуется использовать ортопедические подушки при сколиозе, остеохондрозе или травмах опорно-двигательной системы.

В каталоге интернет-магазина SV-Textile представлен большой выбор продукции для сна, среди которой удастся подобрать модель для каждого члена семьи.

Они относятся к отдельному классу текстильных изделий, которые несут больше эстетическую миссию, чем функциональную. Ими украшают кровать, диван или кресла. Во время пошива используются красивые и практичные полотна (часто жаккардовые).

Декоративные модели выбирают специально под дизайн интерьера, так как они являются важными элементами декора. Форма может быть любой – начиная от классической (прямоугольной или квадратной) и заканчивая фигурной.

Такие изделия выполняют нестандартные задачи. Например, бывает продукция, разработанная для комфортного сна женщин во время беременности или кормления грудью. Модель позволяет уменьшить нагрузку на позвоночник и поясницу.

Автомобильные текстильные изделия применяются при поездках в машинах. Имеют форму валика или подковы. Используются для поддерживания шейного отдела во время длительной езды.

 
ForUm

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