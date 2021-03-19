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Частный сервер (VPS) является наиболее популярной моделью хостинга. То есть, фактически виртуальная машина использует физическое оборудование, которое функционирует скорее, как отдельный сервер. Каждому клиенту обеспечивается безопасность и полная конфиденциальность, несмотря на одновременное использование ресурсов большим количеством пользователей. Если вы ищите, где арендовать сервер по доступно цене, то рекомендуем компанию GmHost.

Аренда VPS

Если говорить о коммерческом хостинге, то обычно на физическом устройстве размещается несколько VPS. Каждый из них при этом имеет собственную ОС. У каждого пользователя есть полный root-доступ. То есть, каждый может работать на сервере независимо от других пользователей сервера.

Гипервизором обеспечивается аппаратное управление. Он представляет собой программный компонент, который создал виртуальные машины и управляет ими. Гипервизор предоставляет частному серверу определенное количество физических ресурсов. Среди них можно выделить дисковое пространство, ОЗУ, а также ЦП. Пользователь может устанавливать на VPS абсолютно любые приложения, которые поддерживаются ОС.

К ним относятся:

  • ПО веб-сервера.
  • Сервер электронной почты.
  • Решения для системы блоков или же электронной коммерции.
  • Устанавливайте абсолютно любые приложения, которые поддерживаются ОС.
 

Каждый владелец частного сервера можно добавлять или изменять любые файлы по своему усмотрению. Это же относится и к тем файлам, которые располагаются в корневых или служебных каталогах. При желании можно редактировать настройки ядра ОС, а также драйверы.

Преимущества VPS

Частный сервер — это что-то среднее между хостингом и арендой выделенного сервера. Это доступный вариант цена-качество. Арендовать сервер можно на https://gmhost.com.ua/service/vps. Каждый частный сервер гарантирует надежную и безопасную работу.

Технология iSCSI позволит обеспечить быстрое быстродействие, а также даст возможность быстрого и легко резервировать данные.

Аппаратные ресурсы, которые получает сервер от гипервизора, определяются заранее. То есть, можно быть абсолютно уверенным в том, что каждому пользователю гарантирован минимальный уровень производительности. На деле он может быть заметно увеличен, когда другие системы находятся в режиме ожидания или вовсе не используются в данный момент времени.

Частный сервер обычно используются для сложных веб-проектов, где ожидается большой наплыв посетителей. Например, для интернет-магазинов или крупных интернет-порталов.

На частном сервере существует возможность архивного копирования всей системы.
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