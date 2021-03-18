Пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков назвал «очень плохими высказываниями» слова президента США Джо Байдена о «Путине-убийце», передает «Украинская правда».

Отмечается, что в ходе общения с журналистами в четверг пресс-секретаря президента РФ спросили, «не оскорбили ли лично Путина эти высказывания». Песков затруднился ответить на вопрос о том, планирует ли Путин отреагировать на высказывания Байдена.

«Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И дальше будем исходить именно из этого», – заявил Песков.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин столкнется с последствиями за вмешательство в президентские выборы в 2020 году.

При этом на вопрос журналиста, думает ли Байден, президент Путин убийца, президент США ответил утвердительно: «Ммм, да».