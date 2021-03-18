Особенности выбора шин для машины
От качества и целостности резины зависит безопасность водителя и пассажиров, поэтому к покупке шин необходимо подойти со всей ответственностью. Выбор колес может вызвать сложности, поскольку на рынке представлены десятки вариантов покрышек от разных производителей, отличающихся не только по стоимости, но и по техническим характеристикам, параметрам и составу.
Размеры и маркировка шин
На боковине шины всегда указывается маркировка, которая обозначает:
- ширину протектора (измеряют в миллиметрах);
- размеры профиля колеса;
- внутренний диаметр шины;
- максимально допустимую нагрузку;
- индекс скорости.
Если в приоритете качественная управляемость автомобилем, нужно выбирать резину с низким профилем. Но такие колеса более шумные. Индекс скорости представляет собой коэффициент, обозначающий максимальную скорость, при которой шина выдерживает номинальную нагрузку.
Выбор резины в соответствии с ценой
Все шины можно разделить на три категории, с учетом стоимости:
- Премиум. Такие колеса в среднем ходят около 25-40 тысяч км. При изготовлении используется высококачественное сырье, но достичь такого пробега можно только при нормальных условиях эксплуатации. Премиум-резина не так быстро изнашивает сцепление и значительно выигрывает в тормозных показателях. Чем качественнее шины, тем тише едет автомобиль.
- Средний ценовой сегмент. Менее качественная, но также неплохая альтернатива премиум-шинам. Ресурс эксплуатации зависит от особенностей использования. Пробуксовка и дрифт способствуют более быстрому износу. Для водителей, предпочитающих более спокойное вождение, такой вариант вполне приемлемый.
Бюджетные покрышки – самый доступный вариант. Но нужно помнить о том, что экономия – всегда риск, причем зачастую неоправданный. Летом и по сухому покрытию бюджетные колеса показывают себя неплохо, то на мокром асфальте тормозной путь резко увеличивается, а управляемость – ухудшается.
Причины износа резины
Автомобильные покрышки могут изнашиваться быстрее по следующим причинам:
- Неправильное хранение. Структура резины портится, если колеса хранятся в сухом и не проветриваемом гараже. Постоянное воздействие солнечных лучей, а также химических агрессивных жидкостей (масла, топлива и т. д.) также приводит к быстрому износу. Если колеса на дисках, их рекомендуется хранить лежа или в подвешенном состоянии.
- Агрессивное вождение. Высокая скорость езды и резкие маневры приводят к быстрому износу покрышек.
- Качество дороги. При движении на высокой скорости по ямам и буграм на колеса возлагаются сильные нагрузки. Это может привести к появлению вмятин.
Также преждевременному изнашиванию способствует регулярная эксплуатация перегруженного авто. Если багажник набит, центр тяжести смещается назад. На задние колеса нагрузка будет выше.
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