Особенности выбора шин для машины

От качества и целостности резины зависит безопасность водителя и пассажиров, поэтому к покупке шин необходимо подойти со всей ответственностью. Выбор колес может вызвать сложности, поскольку на рынке представлены десятки вариантов покрышек от разных производителей, отличающихся не только по стоимости, но и по техническим характеристикам, параметрам и составу.

Размеры и маркировка шин

На боковине шины всегда указывается маркировка, которая обозначает:

ширину протектора (измеряют в миллиметрах);

размеры профиля колеса;

внутренний диаметр шины;

максимально допустимую нагрузку;

индекс скорости.

Если в приоритете качественная управляемость автомобилем, нужно выбирать резину с низким профилем. Но такие колеса более шумные. Индекс скорости представляет собой коэффициент, обозначающий максимальную скорость, при которой шина выдерживает номинальную нагрузку.

Выбор резины в соответствии с ценой

Все шины можно разделить на три категории, с учетом стоимости:

Премиум. Такие колеса в среднем ходят около 25-40 тысяч км. При изготовлении используется высококачественное сырье, но достичь такого пробега можно только при нормальных условиях эксплуатации. Премиум-резина не так быстро изнашивает сцепление и значительно выигрывает в тормозных показателях. Чем качественнее шины, тем тише едет автомобиль. Средний ценовой сегмент. Менее качественная, но также неплохая альтернатива премиум-шинам. Ресурс эксплуатации зависит от особенностей использования. Пробуксовка и дрифт способствуют более быстрому износу. Для водителей, предпочитающих более спокойное вождение, такой вариант вполне приемлемый.

Бюджетные покрышки – самый доступный вариант. Но нужно помнить о том, что экономия – всегда риск, причем зачастую неоправданный. Летом и по сухому покрытию бюджетные колеса показывают себя неплохо, то на мокром асфальте тормозной путь резко увеличивается, а управляемость – ухудшается.

Причины износа резины

Автомобильные покрышки могут изнашиваться быстрее по следующим причинам:

Неправильное хранение. Структура резины портится, если колеса хранятся в сухом и не проветриваемом гараже. Постоянное воздействие солнечных лучей, а также химических агрессивных жидкостей (масла, топлива и т. д.) также приводит к быстрому износу. Если колеса на дисках, их рекомендуется хранить лежа или в подвешенном состоянии. Агрессивное вождение. Высокая скорость езды и резкие маневры приводят к быстрому износу покрышек. Качество дороги. При движении на высокой скорости по ямам и буграм на колеса возлагаются сильные нагрузки. Это может привести к появлению вмятин.

Также преждевременному изнашиванию способствует регулярная эксплуатация перегруженного авто. Если багажник набит, центр тяжести смещается назад. На задние колеса нагрузка будет выше.