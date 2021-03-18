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Огромное количество товарных позиций в сфере продовольствия реализует крупнейший поставщик — компания METRO. Это продукция для оптовых и розничных покупателей, которые выбирают скидки, программы лояльности, бонусы и распродажи. Из качественных ингредиентов, представленных в сети торговых центров, можно приготовить не только аппетитные и разнообразные блюда, но и уникальные напитки. Блог METRO подскажет вам удивительные рецепты горячего рождественского глинтвейна и другие секреты приготовления блюд, напитков.

Глинтвейн и его польза

Это один из самых популярных алкогольных напитков домашнего приготовления. Минимальное содержание этилового спирта дарит ощущение комфорта, тепла, расслабленности, а не сильного опьянения. Традиционный рождественский глинтвейн ассоциируется с этим светлым праздником, посиделками у камина и задушевными беседами.

Для приготовления используют белое или красное вино, фрукты и пряности. Обязательная добавка — мед или сахар. В некоторых рецептах в качестве составляющих используют ром, ликеры или коньяк, но только в ограниченных количествах для придания насыщенного, специфического аромата. Процесс приготовления глинтвейна предполагает нагревание вина до температуры 70-80 градусов Цельсия. Нередко его доводят для кипения для получения нужного результата. В некоторых рецептах этот напиток — безалкогольный на основе соков. Можно добавлять сухофрукты, свежие и замороженные ягоды по вкусу.

Глинтвейн — классический напиток для празднования Рождества. Но он несет не только приятные вкусовые ощущения, но и большую пользу для организма. Целебное действие заключается в следующем:

  • укрепление иммунитета, поддержка организма в зимний период времени;
  • антисептическое и бактерицидное действие;
  • расслабление, успокаивающий эффект;
  • восстановление после тяжелых эмоциональных и физических нагрузок;
  • улучшение кровообращения и выведение опасного холестерина;
  • выработка ферментов;
  • улучшение работы почек;
  • активизация пищеварения.

В глинтвейне содержатся дубильные вещества — танины. Они обладают вяжущим эффектом, выводят токсины из организма, снижают чувствительность нервных окончаний. Высокое содержание флавоноидов оказывает благотворное влияние на кожу, повышает эластичность, уменьшает видимые признаки старения.

Уникальные добавки: что включают в рецептуру глинтвейна?

В блоге компании «METRO» вы сможете найти интересные варианты приготовления ароматного напитка на основе красного вина. Апельсиновый ликер, мед и джем, яблоки, молотый белый перец, палочка корицы для экстравагантной подачи — все эти компоненты тоже включают в рецептуру глинтвейна. Не остаются в стороне и мандарины со свежим имбирем.
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