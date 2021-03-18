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Кабинет министров внесет в парламент законопроект об усилении защиты прав сотрудников.

Такое решение было принято в ходе заседания правительства 17 марта, передает УНИАН.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что законопроектом предлагается разрешить заключать коллективные трудовые договоры не только между юридическим лицом и коллективом, но и между физическим лицом-предпринимателем и его сотрудниками.

«Также любые изменения в коллективных трудовых договорах будут невозможны без подробного объяснения и ознакомления всеми сотрудниками. Тут мы внедряем конкретную директиву Европейского союза. Законопроектом предлагается усилить права сотрудников в вопросах, касающихся увольнения», — рассказал глава правительства.

Кроме этого, проект закона должен помочь бороться с дискриминацией при приеме на работу.
ForUm

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