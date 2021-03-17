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Невозможно искренне покаяться, не сделав предварительно определенных шагов, не приняв ряд решений, не изменив себя и свою жизнь.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний на Ютуб-канале «Витражи».

«Путь к покаянию состоит из нескольких этапов.

Первый -это честный диагноз самому себе. Здесь нужна абсолютная искренность: это и признание своих ошибок, страстей и решение наконец-то взять ответственность за себя и свою жизнь, а не перекладывать все на других. Покаяние начинается с критического взгляда на себя, без приуменьшений и преувеличений», - объяснил митрополит Антоний.

По словам владыки, вторым самым сложным этапом является борьба с ленью и страхами, осознание своего несовершенства.

«Самый сложный момент, переломный - заставить себя трудиться на благо своей души. Ради материальных благ мы готовы гнуть спины, недосыпать, а вот ради собственной души мы ленимся двинуть и пальцем. Пост, молитва, сострадание, сознательное противостояние злу и стремление к добру - постоянные духовные упражнения», - подчеркнул митрополит Антоний.

Третий этап - это доверие воле Божией.

«Сделав все возможное, мы должны полностью довериться Богу. И Он Сам в нужный момент даст нам покаянное чувство, изменяющее нашу душу и нашу жизнь», - сказал управделами УПЦ.

Владыка напомнил, что покаяние - это не сиюминутное состояние, а результат огромного труда, усилий, а потому настоящая награда, «Божия милость всем нам за наше желание быть лучше».

 
ForUm

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