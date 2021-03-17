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Кабинет министров утвердил порядок зачисления в бюджеты органов местного самоуправления части акцизного налога с горючего, произведенного в Украине или ввозимого на территорию Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

«Этого решения ожидало без преувеличения подавляющее большинство представителей власти на местах, ведь только за первые 2,5 месяца года это дополнительные 1,2 млрд грн для местной власти на улучшение дорог, учреждений образования и медицины», - отметил глава правительства Денис Шмыгаль.

По словам премьер-министра, средства по акцизному налогу, накопленные с 1 января этого года, должны быть распределены по бюджетам общин в двухнедельный срок со дня вступления в силу соответствующего постановления. А дальше 13,44% акциза от топлива автоматически и бесперебойно будут поступать в бюджеты, исходя из объемов реализованного горючего на соответствующей территории.
ForUm

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