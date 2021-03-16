Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве организованную группу выходцев из Сирии, которая занималась незаконными валютными переводами.

Как сообщил пресс-центр ведомства, транзакции проводились в обход банков, в рамках так называемой системы «хавала», в том числе в интересах международных террористических группировок.

По результатам проведения ряда обысков в Киеве и Одесской области изъято: наличные более чем 3,9 млн гривен; банковские карточки, которые использовались для незаконных операций; «черную бухгалтерию» и другие материалы, имеющие доказательственное значение.

Оперативники спецслужбы установили, что через систему, которая функционирует вне украинского законодательства и вне контроля финансового мониторинга Украины, дельцы проводили финансовые операции в интересах участников международных террористических группировок.

Сейчас в Киеве организатору схемы сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения в сфере противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Справка: «Хавала» - название систем внебанковских валютных переводов, построенных на договорно-расчетных началах, которая имеет широкую географию распространения и активно используется на территории Ближнего и Среднего Востока.

Указанная система денежных переводов активно используется членами террористических и других преступных группировок при легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.