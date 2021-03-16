Медицинская техника, большой выбор ортопедических изделий, профессиональное оборудование для больниц, инструменты и полезные аксессуары для медицинских специалистов, а также множество товаров для вашего здоровья и красоты – всё это вы найдёте в сети магазинов Ортомедика. Наша команда активно развивается в Украине и сотрудничает с проверенными поставщиками, занимающими лидирующие позиции отечественного и зарубежного рынков. Мы готовы предложить вам не только высшее качество, но и полноценный сервис обслуживания.

Что вы можете купить в наших магазинах?

Ассортимент наших магазинов достаточно широкий. У нас найдутся товары как для домашнего использования, так и для профильных медицинских учреждений – больниц, медицинских центров, хирургических отделений, косметологических кабинетов и т.д. Также у нас представлена обширная группа ортопедических товаров. У нас вы можете купить ортопедические стельки, специальную обувь для коррекции плоскостопия и подобных патологий, бандажи, ортезы и любые другие ортопедические изделия, которые окажут полноценную фиксацию в период реабилитации после травмы или операции.

Также Медтехника ORTOMEDICA предоставляет следующие категории ассортимента:

Реабилитационное оборудование. Товары по уходу за лежачими пациентами. Компрессионный трикотаж. Послеоперационное компрессионное бельё. Диагностические приборы для домашнего использования. Медоборудование для профильных учреждений.

Более детально ознакомиться с категориями и товарами вы можете на сайте интернет-магазина Ортомедика. Там же вы можете оформить онлайн-заказ и мы доставим необходимый вам товар в любой населённый пункт Украины в максимально сжатые сроки.

Интернет-магазин Ortomedica

Онлайн-шоппинг становится всё более популярным, и сегмент товаров медицинского назначения не является исключением. Множество клиентов нашей сети предпочитают совершать онлайн-покупки. Если вы сомневаетесь в правильности выбора модели – вы всегда можете получить консультацию от наших менеджеров по телефону. Горячая линии компании указана на сайте интернет-магазина.

Менеджеры call-центра не только предоставят вам всю информацию об интересующем вас товаре, но и помогут сделать правильный выбор, а также проведут инструктаж на предмет правильного использования товара. Правильная эксплуатация прибора или изделия гарантирует эффективность и долгую службу товара.

Чтобы облегчить поиск необходимого вам товара – на сайте онлайн-шопа представлены категории, а также специальные фильтры, которые помогут ускорить поисковый процесс.

Сервис в наших магазинах

Посетив любой из наших салонов, вы сможете воспользоваться доступным сервисом услуг. Мы не только проконсультируем вам по всем вопросам, но и предоставим возможность бесплатной диагностики стопы на выявление плоскостопия и других дефектов нижних конечностей. Специалист проведёт бесплатное обследование, и в случае наличия у вас патологии, даст необходимые рекомендации по лечению.

Также у нас работают мастера по починке медицинских приборов и специалист по производству индивидуальных стелек ортопедических под заказ. Такие стельки часто назначаются пациентам, лечение которых требует индивидуального подхода.

В наших магазинах вы получите:

полноценную профессиональную консультацию;

рекомендации по использованию товара;

сопровождение в выборе необходимой модели;

возможность бесплатного обследования стопы;

возможность отремонтировать медтехнику при необходимости;

услугу по заказу индивидуальных орто стелек.

Мы стремимся к постоянному совершенствованию, а наша основная цель – сделать наших клиентов здоровее и счастливее!