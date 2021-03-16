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Суровые карантинные ограничения могут быть введены на всей территории Польши, если сохранится нынешняя динамика заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил глава минздрава Польши Адам Недзельский, передает Укринформ.

«Если мы будем иметь дело со значительным ускорением динамики заболеваемости, то, конечно, следствием будут решения по усилению ограничений в масштабах всей страны», - заявил министр.

По его словам, динамика заболеваемости в последующие дни повлияет на дальнейшие действия власти: ограничиться ли локдаунами региональных масштабов - или же ввести общенациональный.

Глава минздрава сообщил, что по сравнению с прошлым понедельником количество инфицированных в стране выросло на 75%, что является очень опасной тенденцией.

Он добавил, что в 2020 году «избыток» смертей в Польше составил 67 тысяч летальных случаев, более 60% из них обусловлены эпидемией COVID-19.

Сейчас усиленные ограничения действуют в четырех из 16 воеводств Польши. Этот режим предусматривает закрытие торговых центров, гостиниц, театров, кинотеатров, бассейнов и спортзалов.

С начала эпидемии в Польше зафиксировано более 1,9 млн случаев инфицирования коронавирусом, умерли 47,2 тыс. человек.
ForUm

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