В Валковском районе Харьковской области в ночь на 15 марта хулиганы напали на бригаду «скорой», которая находилась в пункте базирования, сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харьковской области.

«Чрезвычайное происшествие произошло сегодня ночью в пункте постоянного базирования Травневое Валковского отделения экстренной медпомощи. Группой лиц было совершено хулиганское нападение на бригаду, которая, в ожидании вызова, находилась на территории пункта. В результате нападения сотрудники Центра получили телесные повреждения», - говорится в сообщении.