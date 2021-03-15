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В Валковском районе Харьковской области в ночь на 15 марта хулиганы напали на бригаду «скорой», которая находилась в пункте базирования, сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харьковской области.

«Чрезвычайное происшествие произошло сегодня ночью в пункте постоянного базирования Травневое Валковского отделения экстренной медпомощи. Группой лиц было совершено хулиганское нападение на бригаду, которая, в ожидании вызова, находилась на территории пункта. В результате нападения сотрудники Центра получили телесные повреждения», - говорится в сообщении.
ForUm

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