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В 2019 году гражданство стран ЕС получили 18100 украинцев - они были седьмыми среди основных реципиентов паспортов Евросоюза.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Евростат.

В 2019 году около 706 400 человек получили гражданство государства-члена ЕС, в котором они проживали, по сравнению с 672 300 в 2018 году. Большинство тех, кто получил гражданство государства-члена ЕС в 2019 году, ранее были гражданами стран, не входящих в ЕС, или лицами без гражданства, тогда как бывшие граждане другого государства-члена ЕС составляли 13% от общего количества полученных гражданств.

В 2019 году марокканцы были самой большой группой среди новых граждан ЕС (66800 человек, из которых 84% получили гражданство Испании, Италии или Франции), опередив албанцев (41700, 62% - гражданство Италии) и британцев (29800, 75% получили гражданства Германии, Швеции или Франции). Далее идут сирийцы (29100, 69% получили гражданство Швеции), турки (28600, 57% немецкое гражданства), румыны (26600, 60% гражданство Италии или Германии), бразильцы (23500, 73% гражданство Италии или Португалии), украинцы (18100, 59% гражданство Германии, Польши или Италии), алжирцы (18000, 82% французское гражданство) и россияне (16400, 31% гражданство Германии).

По сравнению с 2018 годом марокканцы и албанцы оставались основными получателями паспортов ЕС, тогда как британцы перешли с седьмого на третье место.

Румыны (26 600 человек), поляки (12 600) и итальянцы (8700) остаются тремя крупнейшими группами граждан ЕС, которые приобрели гражданство другого государства-члена ЕС.

Большинство новых паспортов выдала Германия (132 000 или 19% от общего количества ЕС), Италия (127 000 или 18%), Франция (109 800 или 16%), Испания (99 000 или 14%) и Швеция (64 200 или 9%), что составляет 75% новых гражданств, предоставленных в ЕС в 2019 году.
ForUm

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