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Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших во время Куреневской трагедии в Киеве, которая произошла 60 лет назад.

В Офисе президента сообщили, что в память о погибших киевлянах установлена корзина цветов у памятного креста на улице Елены Телиги.

«Эта трагедия, как и Чернобыль, и другие печальные страницы нашей истории, вызванные так называемым человеческим фактором, является горьким уроком для общества и предостережением для власти, задача которой всегда создавать безопасные условия для граждан. Вечная память погибшим! Соболезнование тем, кто потерял своих родных и близких в этой трагедии», — заявил Зеленский.

Ровно 60 лет назад, 13 марта 1961 года, произошла Куреневская трагедия. В этот день мощный селевой поток уничтожил защитную дамбу в Бабьем Яру и обрушился на Куреневку.

Катастрофа, которая причинила большие разрушения и унесла несколько сотен человеческих жизней, не была природным катаклизмом, а стала печальным итогом беспамятства и бездумной человеческой деятельности.
ForUm

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