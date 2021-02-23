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Следователи ТУ ГБР в Полтаве задержали заместителя начальника одного из секторов отделения полиции Криворожского регионального управления полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

По предварительной информации, полицейский получил сведения о возможной причастности местного жителя к мошенничеству. В дальнейшем он потребовал у гражданина 5000 долларов США, чтобы полученные материалы не направлять в следственные органы для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований.

22 февраля 2021 во время передачи денежных средств в сумме 5000 долларов США полицейского задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
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