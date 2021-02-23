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По минимальным подсчетам обеспечение деятельности президента в 2020 году стоило налогоплательщикам 30,8 млн гривен. Это не учитывает расходов на государственную охрану президента, поскольку эта информация засекречена, говорится в сюжете Bihus.Info.

В частности, самая большая статья расходов на президента – это оплата перелетов. Речь идет и о внутренних, и о зарубежных визитах. В 2020-м Зеленский «налетал» на более 22 миллионов гривен. Например, перелет президентского борта маршруту Киев-Цюрих-Тель Авив-Киев в январе 2020-го стоил 2,5 миллиона гривен.

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