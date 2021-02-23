С февраля 2021 года рынок сбыта для поставщиков в Прозоро Маркет существенно увеличивается. Прочитайте эту статью, чтобы узнать, какие возможности предлагает электронный каталог для вашего бизнеса.
Прозоро Маркет - это по сути интернет-магазин для государственных заказчиков. Он позволяет госпредприятиям легко и быстро заказать необходимые товары. Поставщикам в свою очередь не нужно тратить время на подготовку тендерной документации и участвовать в аукционе. Тут все гораздо проще.
Что изменилось в Прозоро Маркет
С февраля 2021 года государственные заказчики могут покупать товар через Прозоро Маркет на сумму до 200 тыс. грн (1 млн грн для монополистов). Раньше эта пороговая сумма была меньше.
Для бизнеса это изменение в работе Прозоро Маркет фактически означает расширение рынка и возможность продавать больше. Благодаря этому компании получают доступ до рынка объемом в 30 млрд грн.
Тарифы для участия в Прозоро Маркет
Поставщики, которые размещают свои товары в Prozorro Market, платят комиссию после заключения договора. Сумма комиссии зависит от стоимости закупки:
- 3% от суммы договора о закупке, если стоимость закупки составляет не более 50 тыс. грн;
- 2% от суммы договора о закупке, если стоимость закупки составляет не более 200 тыс. грн;
- 1% от суммы договора о закупке, если стоимость закупки составляет более 200 тыс. грн.
Как присоединиться к электронному каталогу
Государство покупает практически все. Поэтому, если вы - поставщик товаров, то не упустите свой шанс увеличить продажи и присоединяйтесь к электронному каталогу.
Чтобы получить доступ к Прозоро Маркет, нужно пройти процедуру квалификации. Для этого нужно единоразово подготовить минимальный пакет документов и подать их на рассмотрение администратору электронного каталога.
Подать документы можно только через систему Прозорро, а для этого нужно сперва зарегистрироваться на одной из электронных площадок - участников системы.
Далее администратор электронного каталога проверяет загруженные документы. Если они соответствуют требованиям, то администратор одобряет заявку, если нет - то отклоняет. У поставщиков есть возможность учесть ошибки и отправить заявку повторно. Количество попыток для прохождения квалификации не ограничено.
Таким образом, Прозоро Маркет - это отличная возможность расширить рынок сбыта и продавать государству без тендеров. Присоединяйтесь к электронному каталогу и увеличивайте продажи.
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