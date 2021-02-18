Антимонопольный комитет Украины дал разрешение на приобретение контроля ООО «Сильпо-ФУД» (группа Фоззи) над активами Группы Фуршет. Об этом сообщила пресс-служба Комитета.
Оба участника концентрации осуществляют розничную торговлю преимущественно потребительскими товарами повседневного спроса. АМКУ проанализировал деятельность участников концентрации в пределах городов, в которых есть пересечение их деятельности, а именно в Виннице, Ивано-Франковске, Калуше, Каменском, Каменец-Подольском, Коростышеве, Малине, Нетешине, Никополе, Обухове, Полтаве, Прилуках, Смеле, Трускавце, Умани, Хмельницком, Черкассах, Ирпене, Киеве, Кривом Роге и Кропивницком.
При рассмотрении заявления на концентрацию АМКУ было установлено, что:
- совокупные доли участников концентрации на региональных рынках в соответствующих территориальных границах по результатам 2019 и 9 месяцев 2020 не достигают 30%, а следовательно и предельных показателей, установленных статьей 12 Закона Украины «О защите экономической конкуренции»;
- задействованы товарные рынки в соответствующих территориальных границах достаточно высококонкурентные;
- участники концентрации испытывают конкуренцию со стороны других участников задействованных региональных рынков.
При рассмотрении заявления участники концентрации отказались от приобретения контроля над активами в населенных пунктах, на которых доли были значительными, а концентрация могла бы привести к ограничению конкуренции.
Учитывая приведенное, АМКУ принял решение, что заявленная концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины и предоставил соответствующее разрешение.
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