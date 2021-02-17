Кабинет министров решил вернуться к адаптивному карантину со следующей недели.

«Со следующей недели Украина возвращается к модели адаптивного карантина, а сам карантин продлен до 30 апреля 2021 года. В частности, с 24 февраля по всей территории Украины начнет действовать «желтая», упрощенная зона карантина», - написал министр культуры Александр Ткаченко в телеграмме.

При действии «желтой», смягченной, зоны разрешено:

1. Проведение массовых (культурных, развлекательных, религиозных, рекламных и других) мероприятий (в том числе по размещению участников стоя) с участием: - до 1 человека на 4 кв. м площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе); - наполненностью залов до 50% мест в каждом зале.

2. Прием посетителей в кинотеатрах, других учреждениях культуры, другими субъектами деятельности в сфере культуры с наполненностью залов до 50% мест в каждом зале (размещение осуществляется с соблюдением шахматного порядка, в т.ч. для групп с 2 лиц).

3. Деятельность гостиниц и санаторно-курортных учреждений.