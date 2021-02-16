Премьер-министр Денис Шмыгаль надеется на подписание Соглашения об общем авиационном пространстве Украины и Евросоюза во время рабочего визита председателя Европейского Совета Шарля Мишеля в Украину 2-3 марта.

Об этом он сказал в интервью Укринформу, отвечая на вопрос о том, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил, что ЕС заинтересован заключить соглашение об общем авиационном пространстве между ЕС и Украиной, но отказался комментировать «вето» Испании, и соглашение может стать заложником политической противоречия между Испанией и Великобританией вокруг Гибралтара.

Как заявил Шмыгаль, «господин Боррель является высоким представителем Евросоюза, а не министром иностранных дел Испании, хотя по происхождению он из Испании. Но это не значит, что мы можем на него возлагать ответственность за определенную остановку в подписании соглашения».

По словам главы правительства, «украинская сторона выполнила все необходимые требования и параметры, все европейские страны его согласовали. На встрече тет-а-тет господин Боррель подтвердил, что к Украине нет никаких вопросов. То есть, проблема возникла между самими членами Евросоюза, в частности есть оговорки со стороны Испании. Мы не можем комментировать, связаны ли они со спором с Британией, или с чем-то другим. Но на всех высоких встречах, в том числе и с господином Шарлем Мишелем мы поднимали вопрос скорейшего подписания Соглашения о совместном авиационном пространстве и видели готовность это сделать при первой же возможности. И у нас есть надежда, что это произойдет во время рабочего визита Шарля Мишеля в Украину 2-3 марта».

Напомним, это соглашение было парафировано еще в 2013 году, однако до сих пор не было подписано из-за британско-испанского спора о принадлежности Гибралтара.

Шанс на скорейшее подписание дал выход Великобритании из ЕС, однако на октябрьском саммите Украина-ЕС, Брюссель, ссылаясь на незавершенный процесс «развода» с ЕС, снова перенес это подписание.

Соглашение об общем авиационном пространстве должно уравнять в некоторых правах украинские и европейские авиакомпании, снять монополию на отдельные маршруты, установленную двусторонними договорами, облегчить открытие новых маршрутов между украинскими и европейскими городами, и как следствие - снизить цены на билеты.