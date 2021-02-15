Во Львове сегодня, в день праздника Сретения Господня, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Свято-Георгиевском кафедральном соборе города Львова.

Фото: Львовская епархия УПЦ

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Львовской епархии.

Перед началом Литургии Митрополит Онуфрий совершил чин освящения свечей.

По окончании богослужения Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил митрополита Львовского и Галицкого Филарета с 10-й годовщиной архиерейской хиротонии.

"Когда человек проживет 10 лет обычной жизнью, то это уже является большим перед Богом, чем когда этот срок проживает человек, который несет апостольское служение, это еще дороже в глазах Божиих. Ваше служение всегда отличалось усердием, духовной чистотой, особой молитвой, смирением и хорошими усилиями, которые сегодня так необходимы для мира», - отметил Митрополит Онуфрий.

За заслуги перед Украинской Православной Церковью и по случаю 10-летия архиерейской хиротонии Предстоятель наградил митрополита Филарета орденом УПЦ «Рождество Христово», а также подарил кафедральному собору частицу мощей св. великомученика Георгия Победоносца. Блаженнейший отметил, что мощи «привезены со святой Горы Афон и теперь будут покоиться в храме и вдохновлять людей Божественной благодатью, которая покоится на мощах».

В этот же день Предстоятель УПЦ посетил Свято-Воскресеньский Новоафонский мужской монастырь во Львове, общался с игуменом и братией обители, благословил волонтеров, работающих в монастыре. Волонтеры обители дважды в неделю готовят благотворительные обеды для всех, кто нуждается. Они раздают около 360 горячих обедов еженедельно в центре Львова.