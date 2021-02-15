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В День чествования участников боевых действий на территории других государств у Мемориального комплекса гражданам Украины, погибшим в Афганистане, установлена корзина цветов от президента Владимира Зеленского. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ОП.

Также председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков принял участие в церемонии возложения цветов к «Мемориалу памяти жертв Афганской войны». Во время мероприятия память погибших почтили минутой молчания.

День чествования участников боевых действий на территории других государств установлен указом Президента Украины от 11 февраля 2004 года № 180 и приурочен к завершению вывода войск бывшего СССР с территории Афганистана 15 февраля 1989.
ForUm

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