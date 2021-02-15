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В рамках официального визита президента Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты Украинская делегация подписала ряд меморандумов и контрактов на общую сумму от 3 млрд долл. США, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

В частности, были подписаны меморандумы о взаимопонимании между Фондом государственного имущества Украины и инвестиционным фондом Mubadala. Они направлены на углубление сотрудничества в рамках разработки перспективных инвестиционных проектов и участия эмиратской стороны в программе приватизации государственной собственности в Украине.

«На всех международных встречах я призываю инвестировать в Украину. Наше государство имеет огромный потенциал, геополитическое положение, природные ресурсы, образованные люди. Именно сейчас время реализовывать этот потенциал и создавать сильную экономику», - заявил Зеленский.

Министерство цифровой трансформации Украины подписало меморандум с компанией INTELMAX Management Consulting, который предусматривает сотрудничество по созданию платформы для обмена интеллектуальной собственностью на основе блокчейна Fantom, который обеспечит повышенную безопасность и прозрачность.

Планируется также внедрение блокчейн-технологий в государственные процессы и услуги.

Также были подписаны документы в области обороны, в рамках которых, в частности, обсуждалась возможность построения совместных заводов за пределами Украины.

Кроме того, подписан меморандум в аграрной сфере, который предусматривает создание агрохаба и трейдинговой компании с целью обеспечения продовольственной безопасности.

Рассматривается также возможность открытия украинского суверенного фонда для совместных инвестиций.

Наряду с этим 18 украинских частных компаний, среди которых «Интерпайп», Dragon Capital, ДТЭК, Unit City, EastOne, UMG, Ufuture, Fortior, подписали меморандумы с государственным инвестфондом Mubadala.
ForUm

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