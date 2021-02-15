За прошедшие сутки, 14 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня, говорится к сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вблизи населенного пункта Водяное российско-оккупационные войска вели огонь по нашим позициям из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» у Новоалександровки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

На обстрелы со стороны противника военнослужащие давали адекватный ответ. Недалеко от населенного пункта Новолуганское, при перемещении на позиции, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил.

С начала текущих суток, 15 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.