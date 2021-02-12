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Народный депутат Украины Тарас Козак заявил, что издание «Украинская правда» опубликовало манипулятивную статью в отношении него.

В заявлении политика говорится, что приведенные в этой статье домыслы авторов крутятся вокруг бесплодных попыток увязать деятельность принадлежащих ему фирм с торговлей товарами с ОРДО и ОРЛО.

«Все принадлежащие мне кампании работают исключительно в рамках украинского законодательства и запрещенную украинским законодательством деятельность с временно неподконтрольными территориями Украины не ведут», – отметил политик.

«Что касается самого важного вопроса, которым задаются находящиеся "в активном поиске " работницы Центра противодействия коррупции ‒ откуда у меня деньги на финансирование каналов, то могу еще раз проинформировать вас: в 2017‒2019 годах я уплатил в бюджет Украины более 42 млн грн налогов с абсолютно прозрачного и законного бизнеса, который не вызвал никаких вопросов и заявлений со стороны налоговых и контролирующих органов. И средства для ведения бизнеса в сфере медиа у меня есть», – резюмировал народный депутат Тарас Козак.
ForUm

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