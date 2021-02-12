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С 16 января по 11 февраля 2021 к уполномоченному по защите государственного языка по защите прав на получение информации и услуг на государственном языке, устранению препятствий и ограничений в пользовании государственным языком, предоставлению консультаций и дополнительной информации обратилось 605 граждан из разных уголков Украины, сообщила пресс-служба омбудсмена.

Больше всего обращений и жалоб продолжает поступать из Киева и Киевской области (276).

В восточных, южных и западных областей Украины – незначительное количество возможных нарушений (например, Луганская область – 7, Николаевская – 6, Донецкая и Тернопольская – по 4, Херсонская, Ривненская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Хмельницкая – по 2 обращения).

Подавляющее большинство (281) обращений касается отсутствия украинской версии вебсайтов о предоставлении услуг сайтов интернет-магазинов.

126 граждан пожаловались на нарушение своих прав, препятствия и ограничения в пользовании государственным языком в сфере обслуживания. Больше всего таких нарушений (53) выявлено киевлянами.

Также продолжает поступать информация об использовании государственного языка некоторыми депутатами местных советов городов Николаева, Одессы, Днипра, Запорожья, а также о возможных нарушениях языкового законодательства в сфере образования.
ForUm

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