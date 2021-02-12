Впервые в истории народному депутату Украины сообщили о подозрении в неперсональном голосовании. По данным СМИ, речь идет о члене депутатской группы «Довира» Владиславе Поляке.

В Киеве от взрыва на детской площадке погиб мужчина.

Президент Владимир Зеленский напомнил, что обмен удерживаемыми лицами на оккупированном Донбассе осуществляется без посредничества террористов, а с российской стороной через ОБСЕ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер договорились о выделении 50 млн евро на закупку вакцин для населения Украины и современного холодильного оборудования для сети центров вакцинации.

В Украине по состоянию на 12 февраля зафиксировано 4773 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Россия разорвет отношения с Евросоюзом, если увидит санкции, угрожающие экономике страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По меньшей мере девять человек погибли в результате ДТП из-за обледенения дорог в американском штате Техас. В одном из инцидентов столкнулись 133 авто.

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель назвал судебную реформу основной задачей для украинской власти.

Верховный суд решил рассмотреть один из трех исков о применении санкций к телеканалам 112 Украина, ZIK и NewsOne.

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) посол Хайди Грау заявила, что переговоры в рамках ТКГ об урегулировании ситуации на Донбассе зашли в тупик.

В Европейском Союзе считают законной борьбу, которую ведет Украина с дезинформационными кампаниями.