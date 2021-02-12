По меньшей мере девять человек погибли в результате ДТП из-за обледенения дорог в американском штате Техас. В одном из инцидентов столкнулись 133 авто.

Как передает Укринформ, об этом сообщает CNN.

За медицинской помощью обратились не менее 65 человек.

Масштабное ДТП произошло на автомагистрали Форт-Уэрт, участниками которого стали 133 автомобиля. В результате столкновения погибли шесть человек. Трассу, на которой произошло массовое ДТП, перекрыли в обоих направлениях.

По данным полиции, причиной столкновений стала гололедица на дороге.

Эта авария стала самой масштабной в Техасе, но не единственной. Полиция также сообщила, что за ночь в Далласе было зафиксировано около 300 ДТП. В общем аварии унесли жизни трех человек.

Ожидается, что число жертв и пострадавших будет расти, поскольку все больше людей обращаются за помощью.