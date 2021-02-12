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Президент Владимир Зеленский напомнил, что обмен удерживаемыми лицами на оккупированном Донбассе осуществляется без посредничества террористов, а с российской стороной через ОБСЕ.

Об этом он отметил во время пресс-конференции после визита на передовую, сообщает УНИАН

Глава государства сообщил, что Украина уже передала России списки на обмен.

«Как мы и договорились на «минских» встречах, мы списки передали, мы ждали ответ от российской стороны. Согласно договоренностям, после согласований этих списков идет формат обмена «всех на всех». Других форматов обмена мы не знаем. Других форматов обмена мы не признаем. И эти все обмены, которые у нас были, идут по соответствующему формату», – пояснил Зеленский.

Он уточнил, что всех людей из «списков» проверяют специальные службы.

«Любые другие форматы мы рассматриваем как провокацию», – подчеркнул Зеленский.

Напомним, процесс передачи части удерживаемых граждан Украины председателю политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народному депутату Виктору Медведчуку приостановлен.
ForUm

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