Сегодня около 15:00 в полицию Киева поступило сообщение о том, что на детской площадке на бульваре Чоколовского произошел взрыв.

По данным столичного главка, на место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и Соломенского управлений полиции, экипажи патрульных полицейских, взрывотехники, кинологи со служебными собаками и врачи.

На месте взрыва обнаружено тело местного жителя, 1971 года рождения. Специалисты профильных служб устанавливают происхождение взорвавшегося предмета, а также обстоятельства.

Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация этому событию.