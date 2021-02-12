В Европейском Союзе считают законной борьбу, которую ведет Украина с дезинформационными кампаниями. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам седьмого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, передает УНИАН.

«ЕС напомнил о важности свободы выражения мнения, независимости и плюрализма медиа, в том числе о важной роли, которую играет независимый публичный вещатель. Стороны признают, что усилия Украины, направленные на самозащиту от информационной манипуляции, являются законными, особенно если принимать во внимание масштаб кампаний по дезинформации, которые влияют на Украину, в том числе из-за рубежа. Любые принимаемые меры не должны осуществляться за счет свободы СМИ и должны быть пропорциональными цели (свободы мысли и медиа. – Ред.)», - отмечается в заявлении.

Как сообщал ForUm, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата из фракции ОПЗЖ Тараса Козака, а также восьми компаний, которые являются учредителями телеканалов 112, ZIK и NewsOne.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах, которые «весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов допускает введение санкций против других телеканалов, если будут доказательства их работы против Украины на врагов.