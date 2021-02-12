также в разделеОбщество
«Хуже, чем при Порошенко»: евродепутат считает неприемлемым решение властей Украины о закрытии оппозиционных телеканалов 14
СБУ задержала агентов ФСБ, пытавшихся завербовывать разведчика ВСУ 14
Полиция обнаружила две незаконных свалки медицинских СОVID-отходов 12
Кузьмин: Медведчук сегодня является символом борьбы против внешнего управления, поэтому Зеленский его панически боится 14
На первых страницах латиноамериканских СМИ обсуждается, как президент Украины расправляется с оппозицией и свободой слова 42
Авиаперелеты Зеленского в прошлом году обошлись бюджету в 22 миллиона 11
Зеленский: Мы признаем обмен пленными только в формате «всех на всех» 16
В Минздраве рассказали, кого первого вакцинируют от COVID-19 26
Резолюция Европарламента: В Украине должен настать конец политически мотивированным преследованиям СМИ 27
ГосЧС предупредила украинцев об ухудшении погоды и ограничении движения 20
ОБСЕ: Переговоры в рамках ТКГ зашли в тупик 17
СБУ задержала вандалов, обливших краской памятник Бандере во Львове 17
В Украине зафиксировано 4773 новых случая COVID-19 19
Зеленский: Режим прекращения огня на Донбассе нужен только нам 19
Верховный суд рассмотрит жалобу на закрытие телеканалов 14
11 февраля. Картина дня 49
Синоптики обещают Украине позднюю весну 28
Еще семь российских артистов попали в «черный список» Минкульта 25

В Европейском Союзе считают законной борьбу, которую ведет Украина с дезинформационными кампаниями. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам седьмого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, передает УНИАН.

«ЕС напомнил о важности свободы выражения мнения, независимости и плюрализма медиа, в том числе о важной роли, которую играет независимый публичный вещатель. Стороны признают, что усилия Украины, направленные на самозащиту от информационной манипуляции, являются законными, особенно если принимать во внимание масштаб кампаний по дезинформации, которые влияют на Украину, в том числе из-за рубежа. Любые принимаемые меры не должны осуществляться за счет свободы СМИ и должны быть пропорциональными цели (свободы мысли и медиа. – Ред.)», - отмечается в заявлении.

Как сообщал ForUm, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата из фракции ОПЗЖ Тараса Козака, а также восьми компаний, которые являются учредителями телеканалов 112, ZIK и NewsOne.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах, которые «весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов допускает введение санкций против других телеканалов, если будут доказательства их работы против Украины на врагов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1520 грн.
16
Теги