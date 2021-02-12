Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер договорились о выделении 50 млн евро на закупку вакцин для населения Украины и современного холодильного оборудования для сети центров вакцинации.

Соответствующее письмо о внесении изменений в Финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком было подписано во время рабочего визита премьер-министра 12 февраля в штаб-квартире ЕИБ в Люксембурге, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Предполагается, что ЕИБ выделит средства в рамках действующего проекта «Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины».

Шмыгаль также поблагодарил ЕИБ за оперативность по оказанию поддержки на противодействие распространению COVID-19.

«Это расширит наши возможности в закупке вакцин для населения Украины и современного холодильного оборудования для сети центров вакцинации», - отметил глава правительства.