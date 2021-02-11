Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель призывает Украину продолжать путь реформ.

Об этом он сообщил в Twitter, передает УНИАН.

По словам Борреля, перед заседанием Совета ассоциации Украина-ЕС он «обменялся мнениями» с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

«ЕС полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы поощряем Украину упорно продолжать повестку дня реформ и готовы поддерживать ее в получении доступа к вакцинам от COVID-19», - подчеркнул Боррель.

Как ранее сообщал ForUm, Европейский парламент проголосовал за резолюцию, в которой приветствовал прогресс Украины в выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС, но выразил обеспокоенность по поводу неудач в борьбе с коррупцией и постоянным олигархическим влиянием.