На генеральную уборку кухни может уйти полдня. Это отнимает много энергии и сил. В ресторанах, столовых и кафе справиться еще сложнее — готовка очень активная, с использованием разных продуктов и жидкостей, в интенсивном режиме и на высокой скорости. Вот почему для уборки часто вызывают клининговые службы. Сотрудники используют арсенал профессиональных средств, которые помогают добиться идеальной чистоты. Они решают следующий комплекс задач:

Удаление характерных загрязнений: жира, накипи, нагара, известковых отложений, свежих и засохших остатков пищи. Уход за поверхностями — деревянными, стеклянными, пластиковыми, керамическими, продление срока их эксплуатации. Удаление неприятных запахов. Дезинфекция.

Профсредства не подходят для использования в быту. Важно знать, как разводить и использовать конкретный состав. При контакте с рядом средств необходимо защищать руки, некоторые требуют специального клинингового оборудования. Все эти нюансы нужно соблюдать.

Разнообразие профсредств для кухни

Простая уборка кухни включает мытье посуды, рабочих поверхностей, удаление пыли. Генеральная затрагивает труднодоступные места вроде вентиляционной решетки. Моют буквально все — холодильник, плиту, шкафы, полы и подоконники, вытяжку.

По особенностям состава выделяют три категории чистящих и моющих профпродуктов. Все они могут пригодиться для клининга кухни. Нейтральные не требуют защиты рук, подходят для простой уборки. Для борьбы с накипью используют кислотные средства. При использовании важно защищать кожу. То же касается и щелочных, которые отлично справляются с самыми сложными загрязнениями.

Важно выбирать сертифицированные продукты. Только такие средства безопасны для окружающей среды, здоровья клинера и клиентов, которые будут контактировать с поверхностями после уборки. Кухни это касается в большей степени. Здесь регулярно готовят, едят. На посуде и рабочих поверхностях после мытья не должно оставаться остатков чистящих продуктов, следов и разводов.

Клининговая продукция для уборки упакована в удобную пластиковую тару. Выгодно закупать большие объемы — это более экономично. Компания Uht24 предлагает разнообразные сертифицированные продукты для поддержания чистоты на кухне. Клининговые службы могут выбрать профессиональные средства для мытья посуды: https://uht24.com.ua/ru/category/professionalnye-sredstva-dlya-mytya-posudy. Гели Balu разлиты в тары по 5 л. Отличаются ненавязчивыми ароматами — Тропик, Алоэ Вера, Зеленое Яблоко. Подходят для ручного мытья — эффективного удаления жира и остатков пищи, не оставляют разводов и следов на посуде.

Особенности профессиональной клининговой продукции по сравнению с бытовыми

Для самостоятельной уборки обычно используют стандартную бытовую химию — чистящие гели, жидкости и порошки. Профессиональные продукты отличаются. В них добавляют химические компоненты в более высокой концентрации, в результате такие средства оказывают мощный очищающий эффект. Они совместимы с профессиональным оборудованием для уборки, которое используют сотрудники клининговых служб.

В профлинейках есть продукты широкого спектра действия, но также много узконаправленных. Последние рассчитаны на конкретный тип загрязнения, материал или покрытие. Например, выпускают профессиональные средства для очищения деревянных поверхностей — на кухне это могут быть элементы гарнитура. Специальные продукты позволяют эффективно убраться, удалить загрязнения и неприятные запахи. При этом материал не страдает.

На кухнях в общественных местах готовят каждый день и помногу. Бытовые средства для уборки не справляются с последствиями. Для соблюдения стандартов чистоты, санитарных норм клинеры используют профессиональные продукты. Они обладают дезинфицирующими свойствами — надежно защищают поверхности от размножения бактерий. Причем этот эффект «долгоиграющий».

В клининговые службы поступают заказы разного уровня сложности. При использовании профессиональных продуктов для уборки можно легко и быстро справиться с любыми загрязнениями.