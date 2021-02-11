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Заседание Совета ассоциации Украина - Европейский Союз, которое состоится сегодня в Брюсселе, даст старт реализации практических договоренностей, достигнутых президентом Зеленским с лидерами Евросоюза, в частности по обновлению торговой части Соглашения об ассоциации и привлечения к реализации Зеленого курса ЕС.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в колонке для НВ.

«Сегодня наши отношения с ЕС находятся на одной из самых высоких точек за всю историю. Это еще не вершина, которую мы стремимся покорить, то есть стать полноценным членом ЕС. Но уже сейчас можно смело говорить, что имеем четкую траекторию движения, высокий уровень взаимопонимания и доверия с нашими европейскими партнерами», - отметил он.

«Украина - надежный партнер ЕС в регионе. Неоднократно это подтверждала, среди прочего, своими практическими действиями. Поэтому готова стать активным участником процессов определения будущего Европы. Надеемся, что нас услышат», - добавил чиновник.

По мнению заместителя руководителя ОП успешный Саммит Украина - ЕС, который состоялся в октябре 2020 года, открыл путь к конкретному прогрессу в отношениях, прежде всего в сфере интеграции Украины во внутренний рынок Евросоюза.

«Сегодня состоится очередное заседание Совета ассоциации Украина - ЕС, которое станет точкой отсчета для реализации практических договоренностей, достигнутых президентом Зеленским с лидерами ЕС. Ожидаем официальное начало диалога по обновлению торговой части Соглашения об ассоциации и процесса совместной оценки достижений целей Соглашения об ассоциации», - отметил Жовква.

По его словам, Украина первой из стран вне Евросоюза присоединится к реализации Зеленого курса ЕС, что будет означать тесную координацию для противодействия климатическим изменениям. Кроме того, в этом году ожидается подписание соглашения об Общем авиационном пространстве и сдвиги в вопросе заключения «промышленного безвиза» с ЕС. «Это позволит сделать выход производителей украинской промышленной продукции на рынок ЕС проще и дешевле», - отметил Жовква.

Украина также готовится к визиту президента Европейского совета Шарля Мишеля в страну, который должен состояться 2-3 марта. Планируется, что в рамках этого визита Шарль Мишель посетит Донбасс вместе с Зеленским.
ForUm

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