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Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар во время встречи с временным поверенным в делах Грузии в Украине Давидом Бочоришвили вручил ему ноту в связи с задержанием яхты с украинцами на борту.

Как сообщила пресс-служба МИД, Боднар призвал грузинскую сторону обеспечить быстрое и беспристрастное расследование задержания в Грузии яхты с гражданами Украины Владимиром Дьяченко и Юрием Фомичем.

Дипломат в очередной раз высказал просьбу изменить меру пресечения и освободить указанных украинских граждан.

В ноябре 2020 грузинские пограничники задержали яхту, которая направлялась в Турцию вдоль берега Грузии. На борту находились граждане Украины Владимир Дяченко и Юрий Хомич, а также владелец яхты – гражданин Грузии Михаил Батурин.

Задержанных отправили в СИЗО по обвинению в якобы незаконном пересечении границы Грузии, они до сих пор находятся под стражей. Батурин ранее работал в охране Саакашвили. Политик  несколько раз обращался к украинским властям с призывом разобраться в этом деле.  
ForUm

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