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Искренне радоваться и почувствовать настоящую свободу человек способен, когда по-настоящему покается в своих грехах.

Об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич), сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине».

«Покаяние всегда ведет к радости. Невероятно сложен и мучителен сам путь к покаянию. Сколько ступеней самооправдания проходит человек, прежде чем признается себе в том, что виноват он сам, а не кто-то другой; сколько сил и времени нужно потратить, чтобы уйти от жалости к себе и перестать чувствовать себя жертвой; сколько нужно мужества, чтобы наконец признаться в своей неправоте. До момента честного раскаяния и покаяния мы проходим сотни кругов личного ада. И только после всех этих порой невыносимых душевных мук мы выходим к свету, настоящей свободе, а значит - к радости», - отметил митрополит Антоний.

По словам архиерея, настоящее покаяние души можно сравнить с расчисткой сада после зимы, когда убирают гнилые листья и плоды, которые отравляют почву и не дают первые весенние цветы.

Митрополит Антоний напомнил об удивительном парадоксе, связанном с покаянием.

«Парадокс заключается в том, что настоящую радость можно испытать только после сокрушительного раскаяния. Без этого предваряющего процесса вершин радости не достичь. Можно уловить в своей жизни радостные моменты, но по-настоящему соприкоснуться с радостью может только кающийся грешник», - заключил владыка.
ForUm

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