За прошедшие сутки, 9 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», недалеко от населенного пункта Богдановка российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматического станкового гранатомета, а вблизи Песок - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» у населенного пункта Шумы противник вел огонь в сторону украинских позиций из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
На прицельные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники оказывали адекватный ответ.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК проинформированы представители ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет.
С начала текущих суток, 10 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами.
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