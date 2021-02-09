Черниговские полицейские провели санкционированные обыски в одесском следственном изоляторе и разоблачили трех человек, которые обоснованно подозреваются в мошеннических действиях. В частности, подозреваемые заставили школьницу отдать им все семейные сбережения, сообщила пресс-служба полиции.

29 сентября в полицию обратилась 39-летняя жительница Чернигова, которая сообщила, что ее 10-летнюю дочь обманули неизвестные. На мобильный телефон девочки позвонил неизвестный и сказал, что ее родители попали в беду. Ребенка запугали несчастьями и заверили, что он может помочь родителям, если найдет дома и передаст на «спасение» все сбережения.

Встревоженная девочка выполнила указания мошенников и передала 40 тысяч гривен, 350 долларов США и 250 евро мужчине, который приехал на автомобиле к ее дому. Полицейские установили, что за деньгами к ребенку приехал таксист, который принял вызов Чернигов-Одесса. Заказчик сообщил водителю, что в Чернигове к нему подойдет девочка и отдаст пакет, который и нужно привезти на другой конец страны.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий черниговские полицейские установили, что мошенническая цепь тянется в следственный изолятор в Одессе.

8 февраля сотрудники отдела криминальной полиции Черниговского районного управления полиции общего с управлением уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Черниговской области провели обыски в одной из камер одесского СИЗО. Там полицейские обнаружили и изъяли мобильные телефоны, сим-карты и «черновые» записи. В совершении мошеннических действий по схеме «ваш родственник в беде» обоснованно подозреваются три человека: 1985, 1987 и 1995 рождения. Все трое содержатся в СИЗО уже на протяжении нескольких лет.

Сейчас проводятся следственные действия. Решается вопрос об объявлении о подозрении злоумышленникам за совершение мошенничества. Продолжается досудебное расследование в рамках производства открытого по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники). Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.