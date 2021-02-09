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В среду, 10-го февраля, осадки предполагаются в большинстве областей Украины, но не одновременно, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Ночью и утром – на западе и севере. Утром и днем ​​– на севере и в центральной части. Днем и вечером – на востоке, северо-востоке, в Запорожье и в Днепропетровской области», - уточнила она.

Снег более вероятен в западных и северных областях, в Прикарпатье и в Карпатах снег с дождем. Мокрый снег и дождь – в центре и на востоке Украины.

В южной части завтра осадки ожидаются в Запорожье, на остальной территории Юга - или облачно, или максимум небольшие осадки.

В северной части и большинстве западных областей предполагается днем ​​-3-9 градусов. А на юго-западе, вокруг Карпат, от 3 мороза до 3 тепла. В центральных областях и на Востоке Украины от 4 мороза до 4 тепла. В южной части + 4 + 8 градусов, в Крыму до +12 градусов.

В Киеве наибольшая вероятность снегопада – завтра утром, а днем циклон пойдет на восток, киевский снег ослабеет и прекратится.

11-12 февраля нас ждет еще один циклон и потепление. А с воскресенья осадки ослабнут, а морозы серьезно усилятся.  
ForUm

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