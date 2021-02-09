Испытание пандемией коронавируса дает возможность обществу трезво взглянуть на свою жизнь и исправить ее.

Об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий написал в своем приветственном слове организаторам и участникам Всеукраинского форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы», сообщает Центр информации УПЦ.

«Бог попускает нам испытания не за наши добродетели, а за наши грехи и призывает бороться с грехом именно покаянием. Сегодня каждому из нас необходимо посмотреть внутрь себя и сделать правильные выводы. Это новое испытание отрезвляет и дает нам возможность более правильно взглянуть на жизнь, оценить ее и выстроить в дальнейшем правильно для того, чтобы она была полезной не только на земле, а и в будущем на Небе», - сказал Митрополит Онуфрий.

Предстоятель УПЦ отметил значимость деятельности медиков, в основе которой лежит служение, направленное на предотвращение и облегчение человеческих страданий, а также напомнил, что за каждой литургией Украинская Православная Церковь молится «о прекращении губительного поветрия» и о врачах.

Митрополит Онуфрий подчеркнул, что «забота о здоровье человека - душевном, а вместе с тем и телесном - была, есть и будет одним из главных приоритетов Церкви».

Как сообщили в Синодальном отделе УПЦ по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений, в форуме принял участие глава синодального отдела митрополит Львовский и Галицкий Филарет и представитель УПЦ при общественном совете по вопросам взаимодействия с ВРЦИРО и МОЗ протоиерей Алексей Годун.

«Беспокойство среди верующих очень часто возникает из-за недостаточной информированности о самом процессе вакцинации. По отношению к лечению и всем мерам, которые человек принимает, они должны быть взвешенными в консультации со специалистами», - отметил отец Алексей в дискуссионной панели форума «Усилия религиозного общества Украины в противодействии коронавирусу».

Всеукраинский форум «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» проходит 8−10 февраля 2021 года при участии президента Украины, премьер-министра Украины, представителей правительства, Верховной Рады Украины при поддержке Всемирной организации здравоохранения, UNICEF и Агентства США по международному развитию (USAID) для диалога о пандемии и путях ее преодоления. На форуме обсуждаются планы правительства на 2021 год по преодолению пандемии: меры по восстановлению экономики, помощи уязвимым слоям населения, адаптации образования, сотрудничеству с международными финансовыми организациями.

Как сообщалось ранее, верующие Украинской Православной Церкви в соцсетях негативно отнеслись к принятию в первом чтении скандального законопроекта, который предусматривает обязательную вакцинацию.