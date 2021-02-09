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Власти штата Джорджия расследуют усилия бывшего президента США Дональда Трампа по отмене результатов выборов в штате, которые включали телефонный звонок госсекретарю штата Брэду Раффенспергеру в начале января. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на The Hill.

«Офис госсекретаря расследует полученные жалобы. Расследование носит ознакомительный и административный характер. Любые дальнейшие юридические усилия будут оставлены на усмотрение Генерального прокурора», - цитирует The Hill представителя Раффенспергера Уолтера Джонса.

Предполагается, что расследование частично сосредоточится на телефонном звонке 2 января, в котором Трамп давил на Раффенсбергера, чтобы тот «нашел» голоса, необходимые для отмены его проигрыша на выборах в Джорджии.

Джорджия была одним из нескольких штатов, где адвокаты Трампа безуспешно подавали иски, чтобы оспорить результаты. Трамп в течение нескольких месяцев после выборов ложно утверждал, что он победил в Джорджии, несмотря на многочисленные пересчеты, показывающие, что Джо Байден выиграл штат с небольшим отрывом.
ForUm

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