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Мужской набор для бритья – традиционно практичный и универсальный подарок, который обязательно пригодится как в быту, так и в профессиональной деятельности. Главный плюс таких комплексов, приобретенных напрямую от производителя – разнообразие комплектующих. Именно поэтому каждый сможет найти решение для себя. Профессиональным барберам подойдут брендовые полноформатные товары. Тем, кто постоянно находится в разъездах и путешествиях, рекомендуется выбрать минималистические модели высокого качества.

Как подобрать высококачественный бритвенный набор: основные характеристики

На стоимость комплектующих влияют следующие параметры: тип инструментов и материал основания. Как правильно подойти к выбору стандартного и дорожного комплекта:

  • Если вы не знаете, умеет ли человек обращаться с опасной бритвой, остановитесь на решениях со станками со сменными лезвиями. Так вы гарантированно вручите мужчине полезный подарок, которым он обязательно воспользуется.
  • Желательно, чтобы помазок был изготовлен из натурального мягкого ворса. Такие разновидности подойдут даже обладателям чувствительной кожи, склонной к раздражениям.
  • Можете выбирать аксессуары как с футляром, так и с чехлами, подставками. На них изделия будут смотреться представительно, стильно и оригинально.
  • Если до этого мужчина пользовался исключительно станками со сменными лезвиями, выберите бритву с регулируемым углом наклона лезвия.

Сегодня в продаже можно найти большое количество наборов для бритья в разноплановом ценовом сегменте. Это позволяет каждому отыскать подходящий под его запросы и бюджет вариант.

Уникальные решения: на каких наборах остановиться

К самым популярным торговым маркам относится продукция следующих производителей:

  • Merkur.

Представленные фирмы предлагают как полноформатные, так и миниатюрные дорожные наборы, которые удобно использовать с собой в пути или во время путешествий. Характеристики, которые свойственны товарам указанных брендов: надежность, долговечность, прочность, износостойкость. Упаковываются комплектующие в специальные кожаные футляры. Отдельного внимания заслуживают предложения на металлических подставках. Такой презент – альтернатива для мастеров-барберов. Аксессуары будут концептуально смотреться на рабочем месте, сохранив при этом свою функциональность и практичность.

Один из плюсов набора – возможность индивидуальной комплектации. Опасные бритвы можно заменить станками безопасного типа. Производители дополняют аксессуары фирменным оформлением – логотипом, брендовыми надписями. Товары представлены в разных ценовых категориях, поэтому вы без трудностей сможете подобрать подходящий комплекс. Не забудьте также оценить навыки человека и тип его кожных покровов, чтобы приобрести соответствующий уходовый набор.
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