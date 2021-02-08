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Ученые Кембриджского университета, Потсдамского института изучения климатических изменений и Гавайского университета выявили связь между изменением климата в Южном Китае и возникновением SARS-CoV-2 - вируса, вызвавшего пандемию COVID-19. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Кембриджского университета.

«Исследование выявило масштабные изменения типа растительности в южной китайской провинции Юньнань и прилегающих районах Мьянмы и Лаоса за последнее столетие. Климатические изменения, включая повышение температуры, солнечного света и атмосферного углекислого газа, которые влияют на рост растений и деревьев, изменили естественную среду обитания от тропических кустарников до тропических саванн и лиственных лесов. Это создало подходящую среду обитания для многих видов летучих мышей, которые преимущественно живут в лесах», - говорится в сообщении.

Исследование показало, что еще 40 видов летучих мышей переместились в южную китайскую провинцию Юньнань в прошлом веке вместе примерно с сотней видов коронавируса, переносимого ими.

Исследователи создали карту растительности мира, какой она была столетие назад, используя записи температуры, осадков и облачного покрова. Затем они использовали информацию о растительных «предпочтениях» летучих мышей в мире для разработки глобального распределения каждого вида в начале 1900-х годов.

По данным ученых, переселение летучих мышей в другие районы привело к новым взаимодействиям между животными и вирусами, в результате чего более вредные вирусы передавались или эволюционировали. Мировая популяция летучих мышей является «резервуаром» примерно для 3 тыс. различных типов коронавируса, причем каждый вид этих животных является носителем в среднем 2,7 типов коронавируса - большинство из них не проявляют симптомов.

«Увеличение числа видов летучих мышей в конкретном регионе, вызванное изменением климата, может увеличить вероятность того, что там присутствует, передается или развивается вредный для человека коронавирус», - говорится в сообщении.

Большинство коронавирусов, переносимых летучими мышами, не могут передаваться человеку. Но несколько коронавирусов, которые, как известно, заражают людей, очень вероятно, произошли от летучих мышей, в том числе три, которые могут привести к человеческим жертвам: ближневосточный респираторный синдром, а также тяжелый острый респираторный синдром SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2, утверждают ученые.

Отмечается, что регион, идентифицированный исследованием как горячая точка для обусловленного климатом увеличения видового богатства летучих мышей, также является домом для панголинов (ящеров, - ИФ), которые, как предполагается, выступали в качестве промежуточных хозяев для SARS-CoV-2.

Кроме того, исследование показало, что за последнее столетие изменение климата также привело к увеличению числа видов летучих мышей в регионах вокруг Центральной Африки и разбросанных участков в Центральной и Южной Америке.
ForUm

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