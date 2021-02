Украина требует заблокировать Twitter-аккаунт так называемого «представительства Министерства иностранных дел России в Крыму», заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

«В дополнение к нашим предыдущим призывам мы повторяем, что это абсолютно неприемлемо давать так называемому российскому МИД в украинском Крыму галочку верификации, в то время как международное сообщество, включая большинство стран-членов ООН, четко говорят, что Крым - это Украина. Twitter должен немедленно заблокировать этот аккаунт», - подчеркнула Джапарова.

In addition 2 our previous calls we reiterate that it is absolutely unacceptable to give so called 🇷🇺MFA in 🇺🇦#Crimea a verified check mark while the Int’l community incl. the majority of UN member-states clearly say #CrimeaIsUkraine. @Twitter must block that account immediately! pic.twitter.com/Bv3sYSEbTV