Література допомагає тримати внутрішній стрій у найважчі часи

Днями в селищі Медвин на Богуславщині відбулася знакова літературна подія - до місцевої бібліотеки завітав відомий український письменник Костянтин Коверзнєв. Автор презентував свій роман «Останнє Різдво перед кінцем світу» - емоційне й глибоке художнє осмислення особистої драми на тлі переломного періоду в історії України: від передчуття великої війни до її перших тижнів.

Під час зустрічі звучала і поезія Коверзнєва - експресивна, подекуди провокативна, відверта. Автор говорив із читачами не лише як письменник, а як уважний спостерігач епохи, людина, яка не боїться називати речі своїми іменами.

На згадку про подію Костянтин Коверзнєв подарував бібліотеці кілька своїх книжок - окрім роману-презентації, також «Льодяники в жерстяній банці» та книжку віршів «Наше прощання». Усі охочі медвинці можуть ознайомитися з новими надходженнями.

Як пояснив сам письменник, він обрав Медвин для першої презентації нового роману не випадково: саме до Медвина Коверзнєв виїхав із родиною із окупованого передмістя Києва.

У бібліотеці зазначають: такі зустрічі є нагадуванням про те, що література - це теж фронт, а слово здатне змінювати свідомість і тримати внутрішній стрій у найважчі часи.